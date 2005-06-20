HostileZinaida

Юное дарование в сфере искусств и официально квалифицированный идиот.

С шести лет занимаюсь музыкой, закончила музыкальную школу, с 13 пишу музыку сама, много опыта работы в музыкальных секвенсерах, сведения, выравнивания частот и прочего музыкального колдовства. Пишу экспериментальную электронную музыку, но по сути могу написать и свести что-угодно.

Закончила художественную школу, с хорошим баллом по вступительному экзамену, поступила в колледж на творческую специальность. Беру несложные комишки, рисую долгоо но результат качественный. Нарисую открытку, стикер(ы), небольшой арт в авторском стиле.

Хорошо знаю английский язык(уровень advanced). Занимаюсь переводом Русский-Английский/Английский-Русский.

Пример музыкальных работ

Пример музыкальных работ﻿(2)