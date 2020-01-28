Поиск копирайтера на английском языке

1) При написании текста обязательно используйте списки в тексте (списки, преимущества программы, функции и т. Д.) 2) Тексты должны быть написаны с указанным количеством символов. Если в статье написано больше символов с требованием 3000-3500 (например, 3800), оплачивается 3500 символов.3) Тексты должны быть на 100% уникальными. Проверять сервисом https://content-watch.ru/4) Название, описание в текстах не используются.5) Тексты должны быть максимально человеческими, читаемыми и стимулирующими для посетителя арендовать выделенный сервер.6) Внимание! Необходимо вводить ключевые фразы в тексте как можно более органично, нужно менять слова из фразы местами и добавлять дополнительные слова, если ключевая фраза не выглядит реалистично в тексте. Не разрешать спам.7) Внимание! Тексты должны быть продающими, иметь коммерческий характер и содержать информацию о преимуществах наших серверов перед конкурентами, побуждать посетителя арендовать сервер.

Тестовое задание оплачиваемое 250 руб. за 1000 символов. В дальнейшем планируем длительное сотрудничество при успешном написании текста. Присылать текст в личку или skype live:boguslavskyvlad

С сайтом можно ознакомится по ссылке: ﻿https://www.hostkey.com/Необходимо написать текст по техническому заданию﻿https://docs.google.com/document/d/1RyHjYwM-Pp14ci6nXqEeZ9JagGKYKINeYtOTdaa3hDk/edit