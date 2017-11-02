HotLoveOfDesign

Идеальная работа моей мечты. В следствии, идеальное решение Вашей задачи.

Начинающий, прогрессирующий веб-дизайнер.

Довольно много времени потратил на изучении этой сферы, о чём нисколько не пожалел. Активно слежу за веб-дизайном. Уже практиковал создание проектов, создание комфортного взаимодействия пользователя и сайта, оживление готовых макетов html-вёрсткой. Практикую дальше и не собираюсь останавливаться.

Своим заказом Вы даёте мне толчок вперёд, взамен я не могу не дать превосходного решения Вашей задачи.

Пару обещаний: всё точно в сроки и создание максимального увлечения при дизайне Вашего сайта.

Пару условий: никаких стеснений при обозначении Ваших пожеланий, а также поддержка связи и оценка уже проделанной работы.