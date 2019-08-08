Hottira

Ирина Hottira

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Функциональный и стильный дизайн интерьеров

Занимаюсь дизайном интерьеров с 2007г. Разрабатывала проекты частных и общественных заведений. В своей работе на первое место ставлю функциональность- все должно быть эргономичной расположено,  интерьер должен быть комфортным и удобным.  На втором месте - стиль.  Редко использую стили в чистом виде, часто смешиваю, таким образом интерьер приобретает индивидуальность и свою изюминку при минимальных затратах. 

Большое внимание уделяю разработке проекта чертежей для рабочих и занимаюсь подбором мебели, отделочных материалов и светильников. 