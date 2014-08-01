Сегодня я на дне без опыта копирайтинга, а завтра я на дне из-за Вас.
Первые две работы бесплатны.
• наполнение сайтов текстами (интернет-магазины — товарами, сайти, содержащие фильмы, аниме, видео-игры и т.д. — файлами и доп. информацией);
• наполнение групп/пабликов тематическим контентом (вк/фб);
• опытный модератор форумов/групп (игровой тематики);
• копирайтинг/рерайтинг;
• вычитка текстов и редактура;
• пообщаться еще могу, если скучно будет.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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от $10
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $5
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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от $5
от 1 дня
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