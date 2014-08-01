Houke

Артчи Houke

 
30 летРоссия/Ижевск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сегодня я на дне без опыта копирайтинга, а завтра я на дне из-за Вас.

Первые две работы бесплатны.

• наполнение сайтов текстами (интернет-магазины — товарами, сайти, содержащие фильмы, аниме, видео-игры и т.д. — файлами и доп. информацией);

• наполнение групп/пабликов тематическим контентом (вк/фб);

• опытный модератор форумов/групп (игровой тематики);

• копирайтинг/рерайтинг;

• вычитка текстов и редактура;

• пообщаться еще могу, если скучно будет.

Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга