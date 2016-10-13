Houserules

Ирина Щербакова Houserules

 
43 годаРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Необходима помощь программиста php

    Необходимо доработать модуль редактирования товаров, написанный с помощью фреймворка REXFramework [url=https://github.com/BoesesGenie/rex-framework]github.com/BoesesGenie/re...[/url]  Модуль интегрирован в движок MODx.  Большая часть работы сделана, необходимо именно доработка, исправление недоделок.  Исходное ТЗ, правки, доступы, файлы и выгрузку базы данных предоставлю.  Подробности напишу исполнителям.

    PHPMODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка магазина на Bitrix

    Есть сайт bestprice66.ru, используется Битрикс малый бизнес. Нужно в каталоге товаров сделать справа колонку Акции, как на сайте http://wcshop.ru/catalog/aksessuary/ В это колонке должны отображаться товары, у которых есть свойства Хит, Акция, Рекомендуем, Скидка. Вот например этот товар http://bestprice66.ru/catalog/test/ Если в текущем ...

    Битрикс
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн интерьера в частном доме

    Добрый день! Дом построен, электрика(!), теплые полы, стены, окна и прочее - все готово - стадия чистовой отделки. Есть видение как это должно быть , есть идеи , картинки 9 ну как обычно:) но с удовольствием рассмотрим ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад