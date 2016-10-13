Houserules

Есть сайт bestprice66.ru, используется Битрикс малый бизнес. Нужно в каталоге товаров сделать справа колонку Акции, как на сайте http://wcshop.ru/catalog/aksessuary/ В это колонке должны отображаться товары, у которых есть свойства Хит, Акция, Рекомендуем, Скидка. Вот например этот товар http://bestprice66.ru/catalog/test/ Если в текущем ...