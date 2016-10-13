Houserules

Необходимо доработать модуль редактирования товаров, написанный с помощью фреймворка REXFramework [url=https://github.com/BoesesGenie/rex-framework]github.com/BoesesGenie/re...[/url] Модуль интегрирован в движок MODx. Большая часть работы сделана, необходимо именно доработка, исправление недоделок. Исходное ТЗ, правки, доступы, файлы и выгрузку базы данных предоставлю. Подробности напишу исполнителям.
Ирина Щербакова HouserulesHouserules
43 годаРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
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