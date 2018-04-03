HoustonVoise

Молодой и энергичный голос. Оригинальная озвучка и монтаж для youtube, instagram, vk
Приветствую, меня зовут Хьюстон. Я предлагаю вам свои услуги диктора.
Немного обо мне: Молодой и энергичный. Люблю качественный юмор и веселое , доброе общение с людьми. Чёткая, грамотно поставленная речь. Талантливый актер. Искренний и добрый. Всегда готов идти на встречу.
Сделав заказ, вы получаете :
-Вежливое и приятное общение с диктором
-Качественную озвучку для вашего проекта
-Выполнение работы в удобные для вас сроки
-Сведение аудиодорожек
-Обработку звука
-Надежная и непрерывная связь с диктором( возможность обсуждения материала в случаи поправки)
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