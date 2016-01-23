Howard_Roark

Квалифицированный SEO-специалист, интернет-маркетолог. Штатный сотрудник в IT компании полного цикла: сайты от дизайна, до вёрстки и продвижения.

Здравствуйте!Я – квалифицированный SEO специалист. Являюсь штатным сотрудником, старшим SEO-специалистом своегоотдела в IT компании –полного цикла дизайна, вёрстки, программирования и продвижения сайтов.Опыт: более 1 года. Имею опыт продвижения по всем параметрам ключевых слов,совершенно разных бизнесов. От запада, стран СНГ, до Казахстана. К примеру, по брендовому запросу компании «R-building» - сайт r-building.com.ua (мой клиент) вылез в ТОП-1 за 2 месяца по Google. Это компания-застройщик.По высокочастотному «заказать аудиоролик» - студиязвукозаписи, мой клиент, seventhheaven.com.ua – на первомместе. За считанные месяцы, несмотря на высококонкуррентную нишу.Есть ещё десятки моих кейсов и примеров. Доказательства? –могу предоставить скрины моих рабочих инструментов, в которых зарегистрированы все

эти сайты, ftp, админки,и так далее, которыми я оперирую во время работы.Главное моё преимущество перед остальными: это тотальнаячестность, порядочность и отчётность за каждую копейку перед заказчиком!

Постоянная связь. Я НИКУДА НЕ «ПРОПАДАЮ». Поддержка и консультация по

продвижению и не только - нон-стоп.

Обращайтесь! Буду рад помочь Вам и Вашему бизнесу ;)