Hrumovod

Эльдар Иосифович Hrumovod

 
37 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка, продвижение сайтов

Разработка сайтов под ключ. Профессиональный подход к любому бизнесу на который есть спрос в интернете. Разработка стратегии, логики сайтов, создание сайтов любой сложности:

  • Интернет магазин
  • Сайт компании
  • Порталов

Веб- аналитика, концепция сайта, а потом продвижение

Интересно работать с тем клиентом который хочет получить гарантированный результат, подбор правильных продающих ключевых фраз, веб- аналитика, построение логичной концепции, анализа рынка, конкуренция- истина успешного проекта.