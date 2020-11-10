Копия сайта (Html)

Я сделаю Вам копию сайта.

Копия, которую я Вам пришлю будет, по сути, зеркалом сайта.

Я предлагаю:

-воссоздать структуру первоначального сайта.

-Стили и скрипты будут соответствовать первоначальному сайту.

-все пути я заменю на локальные, так что Вы сможете открыть сайт на ПК.

-С помощью моей копии Вы сможете делать шаблоны на популярные cms.

Операция аналогична той, которую проделывает браузер при нажатии CTRL+S, но не теряется структура сайта. Различные посторонние стили и скрипты не скачиваются.