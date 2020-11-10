Копия сайта (Html)
Я сделаю Вам копию сайта.
Копия, которую я Вам пришлю будет, по сути, зеркалом сайта.
Я предлагаю:
-воссоздать структуру первоначального сайта.
-Стили и скрипты будут соответствовать первоначальному сайту.
-все пути я заменю на локальные, так что Вы сможете открыть сайт на ПК.
-С помощью моей копии Вы сможете делать шаблоны на популярные cms.
Операция аналогична той, которую проделывает браузер при нажатии CTRL+S, но не теряется структура сайта. Различные посторонние стили и скрипты не скачиваются.
Действие аккаунта приостановлено!