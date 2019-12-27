Андрей работаю в графическом дизайнере Adobe Photoshop Pro CC 2017. Довольно не плохо редактирую фотографии и буду рад сделать, что нибудь для вас!)

Занимаюсь обработкой фотографий, картинок ,а именно: цветокоррекцией, создание логотипов, шрифтов.

Готов выполнять работу в кротчайшие сроки от одного часа до пары дней.

https://vk.com/id564112299 по заказам писать на страницу вконтакте, если не буду отвечать на сайте.