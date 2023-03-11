Hukmaria1304

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Вітаю Вас на своєму акаунті!

З радістю допоможу Вам у любій справі якісно та швидко!

Мене звати Марія. Проживаю в Україні. Поки у мене немає досвіду, але я швидко вчуся і завжди доводжу почате до кінця.

Досконало володію українською та російською. Англійська зі словником.

Можу:

перекладати з російської на українську, англійську(з перекладачем)

перевірити текст на помилки ти відредагувати його

набрати текст з фото або скану

набрати рукописний текст

написати реферат на будь-яку тему

створюю презентації

Я цілеспрямована людина. Завжди прагну до досконалості у всьому . Швидко навчаюсь чомусь новому. Доводжу справу до кінця. Я відповідальна,що дуже важливо у будь-якій сфері діяльності. Комунікабельна тому завжди знаходжу спільну мову з будь-якою людиною.

У вільний час захоплююсь литературою різних жанрів та саморозвитком. Вибрала цю сферу діяльності як підробіток та розвиток. Роботу виконую завжди, незалежно від ситуації.

Дякую за Вашу увагу!