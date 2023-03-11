Hukmaria1304

Марія Гук Hukmaria1304Hukmaria1304
Вітаю Вас на своєму акаунті!
З радістю допоможу Вам у любій справі якісно та швидко!
Мене звати Марія. Проживаю в Україні. Поки у мене немає досвіду, але я швидко вчуся і завжди доводжу почате до кінця.
Досконало володію українською та російською. Англійська зі словником.
Можу:
перекладати з російської на українську, англійську(з перекладачем)
перевірити текст на помилки ти відредагувати його
набрати текст з фото або скану
набрати рукописний текст
написати реферат на будь-яку тему
створюю презентації
Я цілеспрямована людина. Завжди прагну до досконалості у всьому . Швидко навчаюсь чомусь новому. Доводжу справу до кінця. Я відповідальна,що дуже важливо у будь-якій сфері діяльності. Комунікабельна тому завжди знаходжу спільну мову з будь-якою людиною.
У вільний час захоплююсь литературою різних жанрів та саморозвитком. Вибрала цю сферу діяльності як підробіток та розвиток. Роботу виконую завжди, незалежно від ситуації.
Дякую за Вашу увагу!
Буду рада співпраці!