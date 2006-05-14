Humble_Sage

Мы умнее тех, кто оставил нас в дураках. ( Аркадий Лавидович )
Что я могу сделать для вас?1. Я могу обеспечеть вас отличной атмосферой, быстрым ответом и отличной работай.
2. Я даю гарантию, на то что если работа вам не понравится, вы свободно можете вернуть свои деньги.
3. Я не могу сказать что сделаю вам роботу лучше всех, но могу сказать что сделаю её качественной и не предоставлю вам трудностей.
Робота со мной это:Отличное качество, быстрый ответ, гарантия, всегда буду готов исправить ошибку и сделать лучше.