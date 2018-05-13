бот для пересылки сообщений. Ситуация следующая. из 1 телеграмм канала мне приходят сообщения. чтобы в ручную не копировать и не пересылать другому пользователю или в группу - нужен бот
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
4 года назад
бот для пересылки сообщений. Ситуация следующая. из 1 телеграмм канала мне приходят сообщения. чтобы в ручную не копировать и не пересылать другому пользователю или в группу - нужен бот
Дизайн логотипа для компании по производству микрозелени. Название "Грядки" Формат в виде рисунков Примеры, то как хотелось бы - покажу
Будем точить практически все, от ножей для мясорубок до хирургического инструмента. Современное название чтобы хорошо проговаривалось И запоминалось.