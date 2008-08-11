Делаю сайты на HTML, контент может быть уникальный или нет, дизайн также может быть свой (рисую в Photoshop), или по шаблонам.

Хорошо знаю cms Joomla и Mambo, есть опыт в создании сайтов на Joomla "под ключ" с уникальным дизайном.

Рисую уникальные шаблоны для Joomla и HTML, верстаю.

Неплохо знаю css.

Занимаюсь переводамим с английского на русский и с русского на английский.

Пишу уникальный контент.

Могу выслать портфолио.

Обращайтесь:

e-mail: [email protected]

icq: 234-938-150