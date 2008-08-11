Делаю сайты на HTML, контент может быть уникальный или нет, дизайн также может быть свой (рисую в Photoshop), или по шаблонам.
Хорошо знаю cms Joomla и Mambo, есть опыт в создании сайтов на Joomla "под ключ" с уникальным дизайном.
Рисую уникальные шаблоны для Joomla и HTML, верстаю.
Неплохо знаю css.
Занимаюсь переводамим с английского на русский и с русского на английский.
Пишу уникальный контент.
Могу выслать портфолио.
Обращайтесь:
e-mail: [email protected]
icq: 234-938-150
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Портфолио
- Чехия - страна искусства290 просмотров
- Наращивание и дизайн ногтей400 просмотров
- Неплохой дизайн326 просмотров
- Пример сайта на cms Joomla430 просмотров
- Пример HTML сайта429 просмотров