Архітектор-дизайнер, 3D візуалізатор

ВИЩА ОСВІТА:

2006 - 2012 р. - Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури (КНУБА)

Архітектурний факультет

КОМП'ЮТЕРНІ НАВИЧКИ:

3ds Max + Corona Renderer/V-Ray, ArchiCad, CorelDRAW, Adobe Phoshop, PowerPoint, MS Office и т.д.

ДОСВІД РОБОТИ:

з 2011 по 2016 рр. робота в архітектурних компаніях ("Архіарт, Магіс, Skotch Group) на посаді архітектор-дизайнер, візуалізатор;

з 2016 по сьогодення - приватна практика