Архітектор-дизайнер, 3D візуалізатор
ВИЩА ОСВІТА:
2006 - 2012 р. - Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури (КНУБА)
Архітектурний факультет
КОМП'ЮТЕРНІ НАВИЧКИ:
3ds Max + Corona Renderer/V-Ray, ArchiCad, CorelDRAW, Adobe Phoshop, PowerPoint, MS Office и т.д.
ДОСВІД РОБОТИ:
з 2011 по 2016 рр. робота в архітектурних компаніях ("Архіарт, Магіс, Skotch Group) на посаді архітектор-дизайнер, візуалізатор;
з 2016 по сьогодення - приватна практика
Портфолио
- Реалізований дизайн-проект. ЖК Jack House. 201912 просмотров
- Реалізований проект квартири. ЖК Royal Tower. 201913 просмотров
- Реалізований дизайн-проект 1-кімнатної квартири12 просмотров
- Реалізований проект "Барви Кави" у ТРЦ Blockbuster16 просмотров
- Реалізований проект квартири. ЖК Royal Tower. 201913 просмотров
- Реалізований дизайн-проект 1-кімнатної квартири9 просмотров
- Реалізований проект квартири. Передпокій.Київ 202012 просмотров
- Реалізований проект квартири. Спальня. Київ 20207 просмотров
- Кухня-студія. Приватний будинок. Конча-Заспа 202014 просмотров