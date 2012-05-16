18 лет.
Студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Специальность - комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.
Для Вас могу выполнить:
-100% уникальный копирайтинг на различные темы;
-рерайтинг;
-качественные художественные и технические переводы (языковая пара русский-английский или английский-русский);
-технические статьи;
-корректура/редактура;
Окончил 3 двухгодичных курса английского языка (итого 6 лет практики) и по Оксфордской программе достиг уровня Advanced.
Более 10 лет занимаюсь классической гитарой и являюсь победителем региональных, всероссийских и международных конкурсов. И, как следствие, могу предложить уникальные и интересные статьи на эту тему.
Увлекаюсь единоборствами такими, как: тайский бокс, армейский рукопашный бой, вольная борьба. Если кому-нибудь нужен копирайтинг на тему боевых искусств, выполню с лёгкостью.
Очень ответственно подхожу к выполнению любой работы, всё делаю качественно и вовремя (за что несколько раз был назначен председателем приёмной комиссии).
К партнёрам по работе всегда отношусь с вежливостью и доброжелательностью.
Буду рад работать для Вас.