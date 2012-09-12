Предметная визуализация. 3d графика.
Здравствуйте. Меня зовут Архипов Евгений Александрович. Уже 3 года занимаюсь 3-х мерной компьютерной графикой. Учусь на втором курсе УралГАХА по специальности Информатик Архитектор
От этого сайта жду нового опыта работы с заказчиками и посредниками, успеха, а также достойного вознаграждения за мои труды.
Технические навыки: знание таких программ как Autodesk 3ds Max, Blender 3D, Adobe Photoshop, Gimp, Graphisoft Archicad
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