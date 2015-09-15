Копирайт, рерайт, нейминг, слоганы и все, что связано с контентом

Добрый день

Имею двавысших образования: экономическое и юридическое. Проживаю в Республике Крым,

город Керчь. Опыт работы с контентом более 5 лет. Выполняю различные работы

связанные с копирайтом, рерайтом, оптимизацией, ведением групп. Создаю слоганы,

делаю нейминг. Всегда готов к обсуждению стоимости и условий.

Дляобъемных проектов подключаю по Вашему желанию свою команду копирайтеров (есть

своя контент-студия)

ЯвляюсьИП, могу работать по договору и безналу. Также принимаю расчеты на карты

Про100, Visa, ЯндексДеньги, Webmoney и Qiwi.

Скайпbonzohush

Почта[email protected]

Суважение, Александр