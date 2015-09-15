Копирайт, рерайт, нейминг, слоганы и все, что связано с контентом
Добрый день
Имею двавысших образования: экономическое и юридическое. Проживаю в Республике Крым,
город Керчь. Опыт работы с контентом более 5 лет. Выполняю различные работы
связанные с копирайтом, рерайтом, оптимизацией, ведением групп. Создаю слоганы,
делаю нейминг. Всегда готов к обсуждению стоимости и условий.
Дляобъемных проектов подключаю по Вашему желанию свою команду копирайтеров (есть
своя контент-студия)
ЯвляюсьИП, могу работать по договору и безналу. Также принимаю расчеты на карты
Про100, Visa, ЯндексДеньги, Webmoney и Qiwi.
Скайпbonzohush
Почта[email protected]
Суважение, Александр
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