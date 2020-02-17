Переводчик азербайджанского/украинского/русского языков

Добрый день.

Предлагаю услуги по письменным переводам с/на азербайджанский, украинский, русский языки.

Являюсь носителем азербайджанского языка.

Свидетельства о рождении, смерти, браке, школьные аттестаты, дипломы без вкладышей, первый разворот паспорта, военного билета и т.д.

Срочные заказы обсуждаются отдельно.

Тематики переводов: общая, строительство, IT, юридическая, нефтяная, миграционная, документооборот.

Оплату принимаю на банковскую карту Мастеркард, электронные кошельки Вебмани, мгновенные денежные переводы.

Моб/Ватсапп/Вайбер: +380508084497