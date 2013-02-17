Перевод с английского, копирайтинг, рерайтинг, написание статей

Здравствуйте!

Готов предоставить вашему вниманию услугу качественного перевода с английского языка на хороший русский язык, тексты разной тематики.

С примерами моих работ можно ознакомиться на: http://wenwu.ru/?page_id=602

Расценки:

Перевод с английского на русский, — 200 рублей/страница*

(*1800 знаков, с пробелами, в формате MS Word)

Оплатить перевод можно:

- Переводом на счет в банке

- Яндекс-Деньгами

- Наличными — в Москве

E-mail: [email protected]

Выполняю написание статей, копирайтинг и рерайтинг различной тематики.

Творческий подход к работе. Гарантирую качество и своевременность выполнения.