Перевод с английского, копирайтинг, рерайтинг, написание статей
Здравствуйте!
Готов предоставить вашему вниманию услугу качественного перевода с английского языка на хороший русский язык, тексты разной тематики.
С примерами моих работ можно ознакомиться на: http://wenwu.ru/?page_id=602
Расценки:
Перевод с английского на русский, — 200 рублей/страница*
(*1800 знаков, с пробелами, в формате MS Word)
Оплатить перевод можно:
- Переводом на счет в банке
- Яндекс-Деньгами
- Наличными — в Москве
E-mail: [email protected]
Выполняю написание статей, копирайтинг и рерайтинг различной тематики.
Творческий подход к работе. Гарантирую качество и своевременность выполнения.
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