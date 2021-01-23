Ваш дизайнер пингвин на все ласты!
Мое портфолио: https://www.behance.net/hydetodoroaae8
Ключевые знания и навыки:
- Дизайн печатной продукции различных типов;
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Уверенное знание графических программ;А так же:
- Навыки взаимодействия с заказчиками;
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям;
- Разработка дизайна сайта, мобильных приложений;
Личные качества:
Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, богатое воображение,
усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме,
стрессоустойчивость, аккуратность, гибкость, адаптивность,
инициативность, самостоятельность.
Для меня важно - это создать уникальный дизайн для мира.