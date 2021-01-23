Hyde78

Жена Hyde78

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ваш дизайнер пингвин на все ласты!

Мое портфолио: https://www.behance.net/hydetodoroaae8

Ключевые знания и навыки:

  • Дизайн печатной продукции различных типов;
  • Разработка фирменного стиля, логотипа;
  • Уверенное знание графических программ;А так же:
  • Навыки взаимодействия с заказчиками;
  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
  • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям;
  • Разработка дизайна сайта, мобильных приложений;
Знание ПК: уверенный пользователь (MS Office; Adobe и тд). 

Личные качества:

Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, богатое воображение,

усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме,

стрессоустойчивость, аккуратность, гибкость, адаптивность,

инициативность, самостоятельность.

Для меня важно - это создать уникальный дизайн для мира.

Дизайн сайта