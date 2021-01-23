Ваш дизайнер пингвин на все ласты!

Мое портфолио: https://www.behance.net/hydetodoroaae8

Ключевые знания и навыки:

Дизайн печатной продукции различных типов;

Разработка фирменного стиля, логотипа;

Уверенное знание графических программ;А так же:

Навыки взаимодействия с заказчиками;

Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;

Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям;

Разработка дизайна сайта, мобильных приложений;

уверенный пользователь (MS Office; Adobe и тд).

Личные качества:

Исполнительность, коммуникабельность, креативность, чувство стиля, богатое воображение,

усидчивость, готовность к работе в интенсивном режиме,

стрессоустойчивость, аккуратность, гибкость, адаптивность,

инициативность, самостоятельность.

Для меня важно - это создать уникальный дизайн для мира.