Швец Ярослав Константинович

Домашний телефон: 0-569-311596

Мобильный телефон: 0964774577

Дата рождения: 07.03.1989г.

Семейное положение: не женат

Цель: получить работу, которая помогла бы реализовать мои знания журналиста.

Образование:

2006г. -2011г. - Днепропетровский национальный университет имени О.Гончара, факультет систем и средств массовой коммуникации, специальность журналистика.

Форма обучения: Дневное отделение

Опыт работы:

09.2011 – 05.2012г. – вел спортивные рубрики на сайте http://sport.netnews.ua/

06.-08.2011г. – 34 телеканал (г. Днепропетровск). Делал сюжеты на спортивную тематику. Брал интервью у представителей власти, организаторов соревнований, президентов федераций, спортсменов.

01.-04.2011г. – спортивный журнал "Атака" (г. Днепропетровск). Писал отчеты футбольных матчей.

07.-08.2009г. – Днепропетровский государственный телеканал. Посещал пресс-конференции, мероприятия, брал интервью, собирал и анализировал информацию, делал сюжеты.

08.-09.2008г. – газета "Заря" (г. Днепропетровск). Писал материалы на спортивную тематику и социально значимую.

10.2005г. - 03.2006г. – газета "Новомосковская правда". Писал отчеты футбольных матчей дублеров днепропетровского "Днепра", а также о жизни города.

О себе:

Склонен к трудоголизму на грани самопожертвования

Пунктуальный

Коммуникабельный

Ответственный

Исполнительный

Грамотная русская и украинская речь. Изучаю английский