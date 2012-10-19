Швец Ярослав Константинович
Домашний телефон: 0-569-311596
Мобильный телефон: 0964774577
Дата рождения: 07.03.1989г.
Семейное положение: не женат
Цель: получить работу, которая помогла бы реализовать мои знания журналиста.
Образование:
2006г. -2011г. - Днепропетровский национальный университет имени О.Гончара, факультет систем и средств массовой коммуникации, специальность журналистика.
Форма обучения: Дневное отделение
Опыт работы:
09.2011 – 05.2012г. – вел спортивные рубрики на сайте http://sport.netnews.ua/
06.-08.2011г. – 34 телеканал (г. Днепропетровск). Делал сюжеты на спортивную тематику. Брал интервью у представителей власти, организаторов соревнований, президентов федераций, спортсменов.
01.-04.2011г. – спортивный журнал "Атака" (г. Днепропетровск). Писал отчеты футбольных матчей.
07.-08.2009г. – Днепропетровский государственный телеканал. Посещал пресс-конференции, мероприятия, брал интервью, собирал и анализировал информацию, делал сюжеты.
08.-09.2008г. – газета "Заря" (г. Днепропетровск). Писал материалы на спортивную тематику и социально значимую.
10.2005г. - 03.2006г. – газета "Новомосковская правда". Писал отчеты футбольных матчей дублеров днепропетровского "Днепра", а также о жизни города.
О себе:
Склонен к трудоголизму на грани самопожертвования
Пунктуальный
Коммуникабельный
Ответственный
Исполнительный
Грамотная русская и украинская речь. Изучаю английский