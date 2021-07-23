О себе:
Верстаю сайты разной сложности Zero+код. Если дополнительно нужно провести интеграцию с разными сервисами, подключить эквайринг, CRM систему, или домен? Обращайся ко мне! Я быстро отвечаю и беру ниже рыночной стоимости и всегда довожу дело до конца.
Ниже выписал мои навыки и преимущества:
— Беру ниже рыночный цены за верстку (500₽/блок)
— Если сорву сроки, то сделаю скидку 50%
— Есть портфолио (прикреплю ниже)
— Умею работать с корзиной и интернет-магазинами
— Умею делать кастомные слайдеры (зеро + код)
— Подключаю CRM системы
— Подключаю эквайринга
— Pixel perfect вёрстка
— Подключение нестандартных шрифтов
— Адаптивная вёрстка
— Делаю основные SEO настройки
— Верстаю из PSD и Figma
— Делаю простую анимацию и step by step
— Работаю без предоплаты
Гарантирую:
- Всегда быть на связи.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
QIWI
Яндекс Деньги
Контакты:
Телефон - 89187477530
Вк - https://vk.com/nikitosik5269
Discord - NikiTos#5482
Telegram - @Nikita_Kisilev
Портфолио
- Вёрстка сайта по продаже электро-вертелов33 просмотра
- Вёрстка сайта по продаже свадебных платьев28 просмотров
- Вёрстка сайта по продаже онлайн курсов30 просмотров