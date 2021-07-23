Верстаю сайты на Тильде быстро и качественно. Работаю по готовому дизайну. Одностраничные лендинги, интернет магазины и всё что душе угодно

О себе:

Верстаю сайты разной сложности Zero+код. Если дополнительно нужно провести интеграцию с разными сервисами, подключить эквайринг, CRM систему, или домен? Обращайся ко мне! Я быстро отвечаю и беру ниже рыночной стоимости и всегда довожу дело до конца.

Ниже выписал мои навыки и преимущества:

— Беру ниже рыночный цены за верстку (500₽/блок)

— Если сорву сроки, то сделаю скидку 50%

— Есть портфолио (прикреплю ниже)

— Умею работать с корзиной и интернет-магазинами

— Умею делать кастомные слайдеры (зеро + код)

— Подключаю CRM системы

— Подключаю эквайринга

— Pixel perfect вёрстка

— Подключение нестандартных шрифтов

— Адаптивная вёрстка

— Делаю основные SEO настройки

— Верстаю из PSD и Figma

— Делаю простую анимацию и step by step

— Работаю без предоплаты

Гарантирую:

Всегда быть на связи.

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Сбербанк

QIWI

Яндекс Деньги

Контакты:

Телефон - 89187477530

Вк - https://vk.com/nikitosik5269

Discord - NikiTos#5482

Telegram - @Nikita_Kisilev