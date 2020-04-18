Web Дизайн Сайтов. Быстро. Качественно. Недорого.

Здравствуйте! Я начинающий веб-дизайнер. Готова помочь вам с сайтом. Имеется опыт в seo продвижении. Вместе с вами сделаю красивый, стильный дизайн сайта. Пройдены курсы по основам веб-дизайна, UX/UI дизайну, дизайну мобильных приложений. Есть несколько самостоятельных проектов: интернет магазин одежды, цветов, мобильное приложение, несколько одностраничных сайтов.

Ссылка на профиль Behance https://www.behance.net/gallery/90216355/dizajn-mobilnogo-prilozhenija-put