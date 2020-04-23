I-am-itshnik

Удаленный системный администратор

В условиях "самоизоляции" без посещения Ваших офисов предоставлю услуги в области информационных систем:

• Администрирование 1С Предприятие 8.х

• Настройка архивации баз данных 1С

• Эксплуатация и техническая поддержка оборудования

• Решение инцидентов с операционной системой

• Решение инцидентов с офисными программами

• Консультирование пользователей по работе с операционной системой

• Консультирование по работе с офисными программами

• Монтаж и настройка локальной вычислительной сети

• Организация ремонта компьютеров и орг техники

• Модернизация компьютерного парка