I-am-itshnik

Удаленный системный администратор
В условиях "самоизоляции" без посещения Ваших офисов предоставлю услуги в области информационных систем:
• Администрирование 1С Предприятие 8.х
• Настройка архивации баз данных 1С
• Эксплуатация и техническая поддержка оборудования
• Решение инцидентов с операционной системой
• Решение инцидентов с офисными программами
• Консультирование пользователей по работе с операционной системой
• Консультирование по работе с офисными программами
• Монтаж и настройка локальной вычислительной сети
• Организация ремонта компьютеров и орг техники
• Модернизация компьютерного парка
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