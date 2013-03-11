I-rinochka

редактор и корректор
Образование:
2000-2005 - филолог (чувашская филология), Чувашский государственный университет
2010-2013 - преподаватель иностранного языка (английский) Чувашский государственный педагогический университет
Опыт работы:
2005-2008 - корректор, Чувашская энциклопедия, Чувашский государственый институт гуманитарных наук
2008-2013 - редактор, Чувашская энциклопедия, Чувашский государственый институт гуманитарных наук
Предлагаю:
Корректуру текстов (русский и чувашский языки) и переводов: русский-чувашский, чувашский-русский, английский-русский, английский-чувашский.
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