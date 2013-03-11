I-rinochka

Ирина I-rinochka

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
редактор и корректор

Образование:

2000-2005 - филолог (чувашская филология), Чувашский государственный университет

2010-2013 - преподаватель иностранного языка (английский) Чувашский государственный педагогический университет

Опыт работы:

2005-2008 - корректор, Чувашская энциклопедия, Чувашский государственый институт гуманитарных наук

2008-2013 - редактор, Чувашская энциклопедия, Чувашский государственый институт гуманитарных наук

Предлагаю:

Корректуру текстов (русский и чувашский языки) и переводов: русский-чувашский, чувашский-русский, английский-русский, английский-чувашский.

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