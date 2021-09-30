Плюсы работы со мной:
- Без предоплаты. Я прекрасно понимаю, что бывает не просто довериться случайному человеку из интернета, так что Вы можете быть уверены, что я не убегу в закат с Вашими деньгами и незаконченной работой*
- Гарантия качества. Вы можете давать мне любые пожелания-изменения не структурного характера во время работы и быть уверенны, что я их выполню. Естественно правки не требуют дополнительной отплаты 🔥
- Постоянная связь. На протяжении всей работы я готов информировать Вас о том, на каком этапе разработки я нахожусь, если вы этого пожелаете. А еще я доступен для связи практически в любое время и готов быстро ответить Вам на любой вопрос 📞
Все мы люди и всем нам свойственно ошибаться...
Поэтому в течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: IB Dray
- Телефон: Будет добавлен в будущем
- Viber: Будет добавлен в будущем
- WhatsApp: Будет добавлен в будущем
- Discord: IB_Dray-#6481
Технологии с которыми я работаю:
- html5 (методология БЭМ)
- css3 (Sass в синтаксисе scss)
- JavaScript (ES6+)
- jQuery
- gulp
Программы для просмотра макетов: Photoshop, Figma, Zeplin
В чем я специализируюсь:
- html верстка, адаптивная, PixelPerfect, mobile first
- Посадка верстки (моей или от другого исполнителя) на cms WordPress
- Правки или доработки в уже готовых проектах
- css + js/jQuery анимации
И многое другое.
Почему Вам стоит выбрать именно меня:
- Готов приступить сразу после получения заказа
- Всегда полностью выполняю работу
- Не проваливаю дедлайны
- Все правки включены в стоимость работы
- Не беру предоплату, если стоимость работы не превышает $100*
- Семантически верный и кроссбраузерный код
- Всегда на связи
У вас не будет проблем при интеграции моей верстки в различные CMS, например:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Обо мне:
Приветствую, хотя, если вы дочитали до сюда, то, наверное, поздновато...
Меня зовут Иван Бабанов, мне 20 лет, живу в городе Челябинск, не то чтобы это имело большое значение.
Я front-end программист самоучка, html и css учил на сайтах: htmlbook, webref и с помощью огромного количества различных роликов на youtube . JavaScript учил на сайте learn.javascript.ru и, опять же, на youtube.
Если вам интересно посмотреть на мои работы - то вот мой github, там пока что не много интересного, но я постараюсь это исправить)
Если же Вам не подходят способы связи выше, то вы можете связаться со мной в различных соц. сетях, таких как:
- Twitter
Обычно я в сети с 10:00 до 2:00 МСК, готов ответить в любое время.
* Стоимость работы меньше $100 - без предоплаты.
Стоимость работы $100 - $500 - 30% предоплаты.
Стоимость работы больше $500 - 25% за каждую четверть работы над проектом.