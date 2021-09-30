Исполню любой каприз, сверстаю любой сайт, поправлю любой проект! Моя первостепенная цель: качественная работа сделанная в срок 👍

Плюсы работы со мной:

Без предоплаты. Я прекрасно понимаю, что бывает не просто довериться случайному человеку из интернета, так что Вы можете быть уверены, что я не убегу в закат с Вашими деньгами и незаконченной работой* 

Я прекрасно понимаю, что бывает не просто довериться случайному человеку из интернета, так что Вы можете быть уверены, что я не убегу в закат с Вашими деньгами и незаконченной работой*  Гарантия качества. Вы можете давать мне любые пожелания-изменения не структурного характера во время работы и быть уверенны, что я их выполню. Естественно правки не требуют дополнительной отплаты 🔥

Вы можете давать мне любые пожелания-изменения не структурного характера во время работы и быть уверенны, что я их выполню. Естественно правки не требуют дополнительной отплаты 🔥 Постоянная связь. На протяжении всей работы я готов информировать Вас о том, на каком этапе разработки я нахожусь, если вы этого пожелаете. А еще я доступен для связи практически в любое время и готов быстро ответить Вам на любой вопрос 📞

Все мы люди и всем нам свойственно ошибаться...

Поэтому в течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: IB Dray

Телефон: Будет добавлен в будущем

Viber: Будет добавлен в будущем

WhatsApp﻿: Будет добавлен в будущем

Discord: IB_Dray-#6481

Технологии с которыми я работаю:

html5 (методология БЭМ)

(методология БЭМ) css3 (Sass в синтаксисе scss)

(Sass в синтаксисе scss) JavaScript (ES6+)

(ES6+) jQuery

gulp

Текстовый редактор:

Программы для просмотра макетов: Photoshop, Figma, Zeplin

В чем я специализируюсь:

- html верстка, адаптивная, PixelPerfect, mobile first

- Посадка верстки (моей или от другого исполнителя) на cms WordPress

- Правки или доработки в уже готовых проектах

- css + js/jQuery анимации

И многое другое.

Почему Вам стоит выбрать именно меня:

- Готов приступить сразу после получения заказа

- Всегда полностью выполняю работу

- Не проваливаю дедлайны

- Все правки включены в стоимость работы

- Не беру предоплату, если стоимость работы не превышает $100*

- Семантически верный и кроссбраузерный код

- Всегда на связи

У вас не будет проблем при интеграции моей верстки в различные CMS, например:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

﻿Обо мне:

Приветствую, хотя, если вы дочитали до сюда, то, наверное, поздновато...

Меня зовут Иван Бабанов, мне 20 лет, живу в городе Челябинск, не то чтобы это имело большое значение.

Я front-end программист самоучка, html и css учил на сайтах: htmlbook, webref и с помощью огромного количества различных роликов на youtube . JavaScript учил на сайте learn.javascript.ru и, опять же, на youtube.

Если вам интересно посмотреть на мои работы - то вот мой github, там пока что не много интересного, но я постараюсь это исправить)

Если же Вам не подходят способы связи выше, то вы можете связаться со мной в различных соц. сетях, таких как:

- Вконтакте

- Инстаграм

- Facebook﻿

- Twitter﻿

Обычно я в сети с 10:00 до 2:00 МСК, готов ответить в любое время.

* Стоимость работы меньше $100 - без предоплаты.

Стоимость работы $100 - $500 - 30% предоплаты.

Стоимость работы больше $500 - 25% за каждую четверть работы над проектом.