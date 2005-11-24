IBrenchalov

ВЕРСТАЛЬЩИК

Являюсь лучшим верстальщиком в деревне, а это уже о многом говорит. А если серьезно, то подхожу к своему делу всегда серьезно и стараюсь сделать все как можно лучше и правильнее.



Имею углублённые знания в CSS3, Flexbox, HTML5, также базовый JavaScript(DOM), Sass и БЭМ. Использую программу-сборщик "Prepros", что позволяет автоматически сделать верстку кроссбраузерной и переконвертировать файл scss в css, что очень экономит время. Сделаю адаптив на десктопы, планшеты, телефоны.

Верстаю из Figma,



Так как я начинающий фрилансер, то беру минимальную плату за работу,

но это не отменяет того, что она будет качественной.