Poet, Songwriter&Copywriter

Have been making up poems and songs ever since I was born. It was back in 2011 when I started doing it as a side hustle, in English, Ukrainian, and in Russian. Have been writing not only poems to order, I also love generating quality content on such topics as Education, Self-improvement, Health&Beauty, Female Fitness. Being highly interested and involved in all that I write about is my basic principle at work. Got a Bachelor's in English philology; being a professional English teacher, I've already got to the point of working as a top-notch language coach. Copywriting is essential for my self-growth. It's part of my active lifestyle; it's my life!Пишу вірші та пісні з самого народження. У 2011 році зробила з цього заняття джерело для додаткового заробітку, англійською, українською та російською мовами.

Пишу не тільки вірші на замовлення, люблю створювати якісний контент на наступні теми: Освіта, Саморозвиток, Здоров'я та Краса, Жіночий Фітнес. Мій основний принцип в роботі - це щиро захоплюватися тим, про що я пишу.

Маючи ступінь Бакалавра англійської філології та вільно володіючи англійською, також працюю не просто вчителем, але мовним тренером найвищого рівня. Копірайтинг - не просто важлива частина мого життя, це його відображення. Це моє життя.