◄ Качественная вёрстка сайтов с чистым валидным кодом и адаптацией под различные устройства ►

⟨Мне важно, чтобы вы остались довольны!⟩

И поэтому, обращаясь ко мне, вы можете сэкономить свои деньги и время. Готов сам продумать работу некоторых неучтённых элементов страницы и внести их в код, а также на основе desktop-версии макета разработать удобную адаптивную вёрстку. Так что, вам не потребуется заказывать несколько макетов и составлять подробное ТЗ.

Я всегда открыт для общения. Сложные задачи меня не пугают, всю работу делаю в срок и без каких-либо споров

Что я есть...

✅ HTML5

✅ CSS3(SASS/SCSS) ~ FlexBox, CSS Grid

✅ JavaScript ~ AJAX, JSON, JQuery

✅ Bootstrap

✅ Gulp

✅ БЭМ-методология

✅ Git

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Использую...

✅ Adobe Illustrator

✅ Adobe Photoshop

✅ Figma

✅ Валидация W3C

✅ Marsy

✅ Google PageSpeed

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Связь со мной:

◉ E-mail: [email protected]

◉ Telegram: https://t.me/IDanAEF

◉ Discord: IDanAEF#3052

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Оплата...

◉ Карта Сбербанк/Тинькофф

◉ QIWI Wallet

◉ ЮMoney

◉ Любой другой удобный для вас способ)

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Добра и позитива