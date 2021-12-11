⟨Мне важно, чтобы вы остались довольны!⟩
И поэтому, обращаясь ко мне, вы можете сэкономить свои деньги и время. Готов сам продумать работу некоторых неучтённых элементов страницы и внести их в код, а также на основе desktop-версии макета разработать удобную адаптивную вёрстку. Так что, вам не потребуется заказывать несколько макетов и составлять подробное ТЗ.
Я всегда открыт для общения. Сложные задачи меня не пугают, всю работу делаю в срок и без каких-либо споров
Что я есть...
✅ HTML5
✅ CSS3(SASS/SCSS) ~ FlexBox, CSS Grid
✅ JavaScript ~ AJAX, JSON, JQuery
✅ Bootstrap
✅ Gulp
✅ БЭМ-методология
✅ Git
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Использую...
✅ Adobe Illustrator
✅ Adobe Photoshop
✅ Figma
✅ Валидация W3C
✅ Marsy
✅ Google PageSpeed
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Связь со мной:
◉ E-mail: [email protected]
◉ Telegram: https://t.me/IDanAEF
◉ Discord: IDanAEF#3052
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Оплата...
◉ Карта Сбербанк/Тинькофф
◉ QIWI Wallet
◉ ЮMoney
◉ Любой другой удобный для вас способ)
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Добра и позитива
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