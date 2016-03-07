IGALstudio

Игорь IGALstudio

 
51 годУкраина/Мариуполь
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Видеосъемка и монтаж — одно из основных направлений, в котором мы работаем

Видеосъемка и монтаж — одно из основных направлений, в котором мы работаем.

Видеосъемка  проводится на профессиональном, современном оборудовании ( включая операторский кран ).

Виды работ:

--- видеосъёмка;

--- монтаж;

--- изготовление промо и рекламных роликов

Опыт работы 8 лет

Портфолио
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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