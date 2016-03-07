Видеосъемка и монтаж — одно из основных направлений, в котором мы работаем

Видеосъемка и монтаж — одно из основных направлений, в котором мы работаем.

Видеосъемка проводится на профессиональном, современном оборудовании ( включая операторский кран ).

Виды работ:

--- видеосъёмка;

--- монтаж;

--- изготовление промо и рекламных роликов

Опыт работы 8 лет