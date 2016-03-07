Видеосъемка и монтаж — одно из основных направлений, в котором мы работаем
Видеосъемка и монтаж — одно из основных направлений, в котором мы работаем.
Видеосъемка проводится на профессиональном, современном оборудовании ( включая операторский кран ).
Виды работ:
--- видеосъёмка;
--- монтаж;
--- изготовление промо и рекламных роликов
Опыт работы 8 лет
Портфолио
- Клип142 просмотра
- Спорт139 просмотров
- Trailer134 просмотра
- Пример промо ролика.130 просмотров
- Пример промо ролика.114 просмотров
- Пример промо ролика.246 просмотров
Видеомонтаж
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$5/час
от $5от 1 дня
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