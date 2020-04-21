IGOR14112003

Графический Дизайнер

Доброго времени суток!

Меня зовут Игорь. Предоставляю услуги по созданию бренда как с нуля и в целом, так и отдельных его компонентов.

Имеется не только представление тенденций дизайна, но и понимание необходимости их применения в конкретном проекте, потому что дизайн – это в первую очередь инструмент коммуникации для решения маркетинговой задачи. И только после – искусство и средство самовыражения.

Умею слушать и слышать заказчика, уделяю внимание деталям. Работаю на результат, до полного утверждения.

Опыт работы в сфере рекламы и дизайна - более 5 лет.