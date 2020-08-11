IGOR_SIROVATSKY

3D визуализация, моделирование, анимация.

- Интерьерная визуализация

- Архитектурная визуализация

- Моделирование предметов интерьера (мебель, источники света, сантехника, зеркала, лепнина и пр.),

зданий, людей и животных, ландшафтов, технических объектов и аппаратуры. По чертежам, фотографиям,

наброскам от руки

- Создание текстурных карт и разверток

- Настройка освещения (Corona, Vray)

- Анимация (объектов, частиц, облета камер)

- Видиомонтаж и постобработка рендеров

- 3D моделирование для производства