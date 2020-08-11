IGOR_SIROVATSKY

3D визуализация, моделирование, анимация.
- Интерьерная визуализация
- Архитектурная визуализация
- Моделирование предметов интерьера (мебель, источники света, сантехника, зеркала, лепнина и пр.),
зданий, людей и животных, ландшафтов, технических объектов и аппаратуры. По чертежам, фотографиям,
наброскам от руки
- Создание текстурных карт и разверток
- Настройка освещения (Corona, Vray)
- Анимация (объектов, частиц, облета камер)
- Видиомонтаж и постобработка рендеров
- 3D моделирование для производства