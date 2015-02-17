IGROGRAJKO

C#, XNA, WebGL, 3D Studio Max
Вік: 21
Місто: Івано-Франківськ
Телефон: +380968721892
e-mail: [email protected]
ICQ: 199416881
Освіта:
Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу (2006-2011)
Спеціальність: Програмна інженерія.
Національний університет "Львівська політехніка" (2011-...)
Спеціальність: Програмне забезпечення систем
Професійні навики:
C#, XNA, WebGL
HTML, PHP, CSS, MySQL
Photoshop, 3D Max Studio.
Досвід роботи: пів року
Розробка програми Volume Rendering (об'ємного рендерінгу) на Web для медичної сфери.