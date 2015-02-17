IGROGRAJKO

Владимир Вивчар IGROGRAJKO

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
C#, XNA, WebGL, 3D Studio Max

Вік: 21

Місто: Івано-Франківськ

Телефон: +380968721892

e-mail: [email protected]

ICQ: 199416881

Освіта:

Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу (2006-2011)

Спеціальність: Програмна інженерія.

Національний університет "Львівська політехніка" (2011-...)

Спеціальність: Програмне забезпечення систем

Професійні навики:

C#, XNA, WebGL

HTML, PHP, CSS, MySQL

Photoshop, 3D Max Studio.

Досвід роботи: пів року

Розробка програми Volume Rendering (об'ємного рендерінгу) на Web для медичної сфери.