IHFARKT

Богдан IHFARKT

 
26 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end разработчик.

Я работаю в основном в направлении разработки различных сайтов. Лендинги, блоги, интернет магазины. Отлично знаю HTML5 и CSS3. Также практикуюсь в JavaScript и jQuerry. По большей части занимаюсь фронтендом, но был опыт и с бэкендом, посадкой сайтов на cms системы. Верстаю с помощью препроцессора SCSS и пользуюсь

сборкой GULP4. Освоил почти все графические редакторы по типу Photoshop, Zeplin, Avacode, Figma, Adobe xd.

Личные качества:

  • Коммуникабельный
  • Ответственный
  • Инициативный
  • Стрессоустойчивый
  • Пунктуальный
  • Креативный
  • Легкообучаемый
Профессиональные навыки:

  • #JavaScript
  • #jQuery
  • #HTML
  • #CSS
  • #Gulp
  • #Sass
  • #SCSS
  • #PSD to Html
  • #Методология BЕM
Языки:
  • Русский - родной.
  • Английский — уровень чтения документации.
JavascriptHTMLCSSFigmajQuery