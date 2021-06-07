Front-end разработчик.

Я работаю в основном в направлении разработки различных сайтов. Лендинги, блоги, интернет магазины . Отлично знаю HTML5 и CSS3. Также практикуюсь в JavaScript и jQuerry. По большей части занимаюсь фронтендом, но был опыт и с бэкендом, посадкой сайтов на cms системы. Верстаю с помощью препроцессора SCSS и пользуюсь

сборкой GULP4. Освоил почти все графические редакторы по типу Photoshop, Zeplin, Avacode, Figma, Adobe xd.

Личные качества:

Коммуникабельный

Ответственный

Инициативный

Стрессоустойчивый

Пунктуальный

Креативный

Легкообучаемый

Профессиональные навыки:

#JavaScript

#jQuery

#HTML

#CSS

#Gulp

#Sass

#SCSS

#PSD to Html

#Методология BЕM

Русский - родной.

Английский — уровень чтения документации.

Языки: