Front-end разработчик.
Я работаю в основном в направлении разработки различных сайтов. Лендинги, блоги, интернет магазины. Отлично знаю HTML5 и CSS3. Также практикуюсь в JavaScript и jQuerry. По большей части занимаюсь фронтендом, но был опыт и с бэкендом, посадкой сайтов на cms системы. Верстаю с помощью препроцессора SCSS и пользуюсь
сборкой GULP4. Освоил почти все графические редакторы по типу Photoshop, Zeplin, Avacode, Figma, Adobe xd.
Личные качества:
- Коммуникабельный
- Ответственный
- Инициативный
- Стрессоустойчивый
- Пунктуальный
- Креативный
- Легкообучаемый
- #JavaScript
- #jQuery
- #HTML
- #CSS
- #Gulp
- #Sass
- #SCSS
- #PSD to Html
- #Методология BЕM
- Русский - родной.
- Английский — уровень чтения документации.
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