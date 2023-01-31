iOS разработчик | Junior iOs developer

Я начал активно изучать iOS разработку с января 2022 (предыдущий бэкграунд 8 лет в логистики и автомобильном бизнесе). В моем портфолио уже имеется пять приложений, разработанных мною с нуля. Для обучения я использую открытые видеоматериалы и статьи из интернета. В основном это ресурсы: SwiftBook; Kavsoft; IOS Academy; Learn Swift: cmd+B, cmd+R; Stackoverflow



Сначала изучил основы Swift. Затем прошел PlayGround от Apple.

Далее начал изучать SwiftUI т.к. он показался мне очень наглядным и простым. На нем в июне 2022 я написал свое первое приложение.

Затем, проанализировав рынок и прослушав интервью с разными разработчиками, я понял, что SwiftUI достаточно молодой язык и основная разработка ведется на UIKit. Поняв это, я приступил к изучению UIKit, попутно переписывая свое приложение.

В последующих приложениях я уже использовал UIKit, при чем без применения Storyboard, т.к. написание всего кода только программным способом мне нравится больше.



В настоящее время я продолжаю изучать Swift и ставлю перед собой новые интересные задачи. Начал разрабатывать новое приложение, в котором планирую применить клиент-серверные решения.



Я и дальше хочу развиваться в IOS разработке, так как это мне очень интересно. Я чувствую в себе потенциал к большему.