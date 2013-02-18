Дизайн любой наружной рекламы, работаю удалённо и не только )
В рекламном бизнесе с 1995 г. Начинал с агента по поиску рекламодателей, сейчас частный предприниматель.Прошел всю школу наружной рекламы , не работал только с неоном. Более 500 работ (вывески) по Киеву и Украине в целом визитки и прочую мелочь просто не сосчитать ), разрабатывал корпоративный стиль( от логотипа до формы одежды) , сценарии к рекламным роликам , слоганы и тексты для радиорекламы, дизайн вывесок,визиток,буклетов,банеров и пр.
Фирменный стиль
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от $5
от 1 дня
#774
Наружная реклама
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от 1 дня
#811
Верстка полиграфии
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от 1 дня
#858
Дизайн продукции
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от $5
от 1 дня
#1126
Логотипы и Знаки
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от $5
от 1 дня
#2368