﻿Графический дизайн ♦ логотипы ♦ отрисовка в векторе

Всем привет✌ Меня зовут Антон и я готов выполнить любое ваше желание (почти ). Графическим дизайном занимаюсь несколько лет. Работал c фотобанком shutterstock: отрисовал много векторных иконок, фонов, логотипов и т.д.

В своей работе использую adobe illustrator, adobe photoshop, figma

портфолио: https://www.shutterstock.com/ru/g/ILantos

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Оплата:

Украина: monobank, privatbank

Другие страны: swift, western union, moneygram, payoneer

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