ILANTOS

Антон Ильченко ILANTOS

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#65279;Графический дизайн &#9830; логотипы &#9830; отрисовка в векторе

Всем привет✌ Меня зовут Антон и я готов выполнить любое ваше желание (почти ). Графическим дизайном занимаюсь несколько лет. Работал c фотобанком shutterstock: отрисовал много векторных иконок, фонов, логотипов и т.д. 

В своей работе использую adobe illustrator, adobe photoshop, figma

портфолио: https://www.shutterstock.com/ru/g/ILantos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оплата:

  • Украина: monobank, privatbank
  • Другие страны: swift, western union, moneygram, payoneer
📞Контакты: