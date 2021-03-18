﻿Графический дизайн ♦ логотипы ♦ отрисовка в векторе
Всем привет✌ Меня зовут Антон и я готов выполнить любое ваше желание (почти ). Графическим дизайном занимаюсь несколько лет. Работал c фотобанком shutterstock: отрисовал много векторных иконок, фонов, логотипов и т.д.
В своей работе использую adobe illustrator, adobe photoshop, figma
портфолио: https://www.shutterstock.com/ru/g/ILantos
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Оплата:
- Украина: monobank, privatbank
- Другие страны: swift, western union, moneygram, payoneer
- telegram: ilantos
- viber: +380503996833
- email: [email protected]