Дизайн сайтов, интерфейсов, адаптивный дизайн, прототипирование
Привет, я Сергей Ильин, специализируюсь на разработке дизайна сайтов и интерфейсов. Имею высшее образование по специальности «Графический дизайн». Создаю качественный современный продукт, ориентированный на пользователя, который поможет Вам и Вашему бизнесу заявить о себе, а также повысить доверие клиента. Гарантирую ответственный подход, соблюдение сроков, постоянную обратную связь.
Разрабатывал дизайн-проекты для издательского дома «Discovery», национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто», «Росспиртпром» и др.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-mail: [email protected]
skype: ilin_sergey_
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Игрозона. Интернет-магазин настольных игр.130 просмотров
- Площадка для продажи шаблонов Modx134 просмотра
- Референт. Помощь в написании дипломов155 просмотров
- Топ-5 авто. Национальная автомобильная премия140 просмотров