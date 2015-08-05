Дизайн сайтов, интерфейсов, адаптивный дизайн, прототипирование

Привет, я Сергей Ильин, специализируюсь на разработке дизайна сайтов и интерфейсов. Имею высшее образование по специальности «Графический дизайн». Создаю качественный современный продукт, ориентированный на пользователя, который поможет Вам и Вашему бизнесу заявить о себе, а также повысить доверие клиента. Гарантирую ответственный подход, соблюдение сроков, постоянную обратную связь.

Разрабатывал дизайн-проекты для издательского дома «Discovery», национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто», «Росспиртпром» и др.

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e-mail: [email protected]

skype: ilin_sergey_