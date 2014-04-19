Умения и навыки:

Операционные системы:

- Windows

Разработка ПО на:

- Delphi,

- Turbo Pascal 7.0.

Базы данных:;

- MS Access

Основное прикладное ПО:

Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel и другие продукты компании Microsoft. Adobe Dreamweaver

Графическое ПО:

Corel Draw;

Photoshop.

Интернет:

Html, css, CMS Joomla, php (базовые знания), установка и настройка локальных сетей, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, Opera и т.д.

Опыт работы:

С сентября 2008г. по июль 2010г.: системный администратор в ИП “SPORT-SAVIA”

Должностные обязанности: ремонт и обслуживание компьютеров офиса, настройка локальных сетей, установка, настройка и обслуживание операционных систем, установка и подключение баз 1С: Бухгалтерии 7.7

C января по март 2011г.: специалист по подключению интернета у дилеров АО “Казахтелеком”

Должностные обязанности: установка и подключение интернета мегалайн по заявкам

С сентября 2011г. по июль 2012г.: администратор в спортивном клубе “Квартал”

С августа по октябрь 2012г.: преподаватель курсов компьютерной графики (Corel Draw + Photoshop).

С декабря 2012г. по февраль 2013г.: разработка веб-сайтов (напр. bg-print.kz, no-smoking.kz)