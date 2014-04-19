Умения и навыки:
Операционные системы:
- Windows
Разработка ПО на:
- Delphi,
- Turbo Pascal 7.0.
Базы данных:;
- MS Access
Основное прикладное ПО:
Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel и другие продукты компании Microsoft. Adobe Dreamweaver
Графическое ПО:
Corel Draw;
Photoshop.
Интернет:
Html, css, CMS Joomla, php (базовые знания), установка и настройка локальных сетей, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, Opera и т.д.
Опыт работы:
С сентября 2008г. по июль 2010г.: системный администратор в ИП “SPORT-SAVIA”
Должностные обязанности: ремонт и обслуживание компьютеров офиса, настройка локальных сетей, установка, настройка и обслуживание операционных систем, установка и подключение баз 1С: Бухгалтерии 7.7
C января по март 2011г.: специалист по подключению интернета у дилеров АО “Казахтелеком”
Должностные обязанности: установка и подключение интернета мегалайн по заявкам
С сентября 2011г. по июль 2012г.: администратор в спортивном клубе “Квартал”
С августа по октябрь 2012г.: преподаватель курсов компьютерной графики (Corel Draw + Photoshop).
С декабря 2012г. по февраль 2013г.: разработка веб-сайтов (напр. bg-print.kz, no-smoking.kz)