Переводчик. Фриланс

Сакиева Илона Казбековна

17 декабря 1990 г.р.

097 538 26 36

[email protected]

Цель: получить вакансию переводчика (английский/русский/украинский языки)

Опыт работы:

Лето 2007 и 2008 гг. КУ «Гаспринская врачебная амбулатория»

Помощник руководителя, референт:

- делопроизводство;

- ведение телефонных переговоров;

- контроль выполнения поручений руководителя;

Лето 2009 г. КРУ «Алупкинский государственный дворцово-парковый

Лето и сентябрь 2010 г. музей-заповедник».

Экскурсовод:

-проведение часовых экскурсий в больших группах людей;

- работа в индивидуальном порядке с иностранными

Гражданами;

- деятельность по организации экскурсионных групп

Частный репетитор:

- обучение английскому языку на разных уровнях.

Образование: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Сентябрь 2007 - по Факультет иностранной филологии

настоящее время Переводчик. Английский и немецкий языки

Курсы, тренинги:

Март – май 2009 г. Центр изучения немецкого языка «Хайдельберг» (имею сертификат)

Дополнительные сведения:

Имею водительские права категории В

Являюсь финалисткой Крымского конкурса переводчиков 2005 г. и Международного конкурса переводчиков (в режиме он-лайн) «Кубок Lingvo 2010»

Уверенный пользователь ПК: пакет MC Office, Интернет

Личные качества: ответственность, работоспособность, инициативность, активная жизненная позиция, серьезный подход к работе