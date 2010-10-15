Сакиева Илона Казбековна
17 декабря 1990 г.р.
097 538 26 36
Цель: получить вакансию переводчика (английский/русский/украинский языки)
Опыт работы:
Лето 2007 и 2008 гг. КУ «Гаспринская врачебная амбулатория»
Помощник руководителя, референт:
- делопроизводство;
- ведение телефонных переговоров;
- контроль выполнения поручений руководителя;
Лето 2009 г. КРУ «Алупкинский государственный дворцово-парковый
Лето и сентябрь 2010 г. музей-заповедник».
Экскурсовод:
-проведение часовых экскурсий в больших группах людей;
- работа в индивидуальном порядке с иностранными
Гражданами;
- деятельность по организации экскурсионных групп
Частный репетитор:
- обучение английскому языку на разных уровнях.
Образование: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Сентябрь 2007 - по Факультет иностранной филологии
настоящее время Переводчик. Английский и немецкий языки
Курсы, тренинги:
Март – май 2009 г. Центр изучения немецкого языка «Хайдельберг» (имею сертификат)
Дополнительные сведения:
Имею водительские права категории В
Являюсь финалисткой Крымского конкурса переводчиков 2005 г. и Международного конкурса переводчиков (в режиме он-лайн) «Кубок Lingvo 2010»
Уверенный пользователь ПК: пакет MC Office, Интернет
Личные качества: ответственность, работоспособность, инициативность, активная жизненная позиция, серьезный подход к работе