REELS / Сценарии для рилс /видеосъемка рилс для инстаграм
Имею опыт съемки роликов для инстаграм от полугода!
Примеры моих работ можно посмотреть в этом аккаунта: instagram.com/concept.nsk?igshid=YmMyMTA2M2Y=
c 17 ноября по 17 марта.
Мои рилс набрали миллионы просмотров!
Подборка ТОП:
развлекательный контент (6 млн просмотров) https://www.instagram.com/reel/CXf5rszMi3C/?igshid=NDRkN2NkYzU=
экспертный контент (257 тыс просмотров): https://www.instagram.com/tv/CZjVN8SrPKy/?igshid=NDRkN2NkYzU=
лайф контент (снят в репортажном режиме):
394 тыс просмотров: https://www.instagram.com/reel/CaYtAp_q0sX/?igshid=NDRkN2NkYzU=
148 тыс просмотров: https://www.instagram.com/reel/CY8NPaMr4ld/?igshid=NDRkN2NkYzU=
Действие аккаунта приостановлено!