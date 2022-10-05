REELS / Сценарии для рилс /видеосъемка рилс для инстаграм

Имею опыт съемки роликов для инстаграм от полугода!

Примеры моих работ можно посмотреть в этом аккаунта: instagram.com/concept.nsk?igshid=YmMyMTA2M2Y=

c 17 ноября по 17 марта.

Мои рилс набрали миллионы просмотров!

Подборка ТОП:

развлекательный контент (6 млн просмотров) https://www.instagram.com/reel/CXf5rszMi3C/?igshid=NDRkN2NkYzU=

экспертный контент (257 тыс просмотров): https://www.instagram.com/tv/CZjVN8SrPKy/?igshid=NDRkN2NkYzU=

лайф контент (снят в репортажном режиме):

394 тыс просмотров: https://www.instagram.com/reel/CaYtAp_q0sX/?igshid=NDRkN2NkYzU=

148 тыс просмотров: https://www.instagram.com/reel/CY8NPaMr4ld/?igshid=NDRkN2NkYzU=