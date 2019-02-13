Знания, навыки, умения
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HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
Веб дизайн - Photoshop, Illustator
NodeJs, Express VueJs.
PHP, Laravel.
Базы данных: MySQL, MongoDB,
Кросс-браузерная совместимость (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+,
Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Яндекс 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
Блок фиксированной / резиновой компоновки.
Адаптивная верстка.
Отзывчивый.
Бутстрап 3/4.
LESS / SCSS
GulpJS
Гит
Машинопись
Параллакс-скроллинг.
Написание простого, читабельного, независимого от контекста кода.
Точный, логичный, продуманный код.
Соответствие стандартам W3C.
SEO-макет.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@ font-face, cufon, google web fonts).
Реализация пикселя идеальна.
Комментарии.
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я гарантирую
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Сроки.
Качественная работа.
Разумные цены.
Постоянный онлайн.
Дружелюбный, расположенный к конструктивному разговору.
Ответ на письма, написанные на почту, составляет 100%.
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