INS4NE

Отар Хмиадашвили INS4NE

 
25 летГрузия/Тбилиси
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работаю быстро и эфективнно

Знания, навыки, умения

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HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

Веб дизайн - Photoshop, Illustator

NodeJs, Express VueJs.

PHP, Laravel.

Базы данных: MySQL, MongoDB,

Кросс-браузерная совместимость (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+,

Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Яндекс 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блок фиксированной / резиновой компоновки.

Адаптивная верстка.

Отзывчивый.

Бутстрап 3/4.

LESS / SCSS

GulpJS

Гит

Машинопись

Параллакс-скроллинг.

Написание простого, читабельного, независимого от контекста кода.

Точный, логичный, продуманный код.

Соответствие стандартам W3C.

SEO-макет.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@ font-face, cufon, google web fonts).

Реализация пикселя идеальна.

Комментарии.

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я гарантирую

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Сроки.

Качественная работа.

Разумные цены.

Постоянный онлайн.

Дружелюбный, расположенный к конструктивному разговору.

Ответ на письма, написанные на почту, составляет 100%.

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PHPJavascriptLaravelMySQLMongoDBAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSPhotoshopNode.js