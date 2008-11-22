Я принимаю заказы на:

- верстку (многополосники в том числе)

- дизайн реламной и сувенирной продукции

- разработку фирменного стиля

- оформление витрин

- разработку графических персонажей

- WEB-анеры

- наружка

Опыт работы в дизайн студии 2 года, и 1 год в типографии.

Имею все необходимые технические навыки.

Образование: еще учусь, студент Московского Государственного Гуманитарного Университета имени Шолохова, факультета дизайна.

Выполняю работу в программах: IllUstr, InDesign, Photoshop, Corel, 3Dmax

PS

В связи с тем что я только нарабатывать клиентскую базу

и имею небольшой опыт в FreeLance цены на заказы критически низкие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

За многочисленные участия в Российских и Окружных олимпиадах и конкурсах по

изобразительному искусству в течении 6 лет имею:

Диплом lll степени по изобразительному искусству по России

Дипломы-награда, за первые, вторые и третие место в художественных окружных,

региональных и Московских конкурсах

Награда за участие в художественной выставке "Зеленограду 40"

Первое место по Москве за лучшую композицию по военной тематике

ВНИМАНИЕ!!! Я НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ СВОЕ ПОРТФОЛИО НА САЙТАХ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ СООБРАЖЕНИЯМ!!! ЕСЛИ У ВАС, КАК РАБОТОДАТЕЛЯ, ЕСТЬ КАКОЕ ЛИБО ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИМЕРЫ СВОИХ РАБОТ МОГУ ВЫСЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!!!