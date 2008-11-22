Я принимаю заказы на:
- верстку (многополосники в том числе)
- дизайн реламной и сувенирной продукции
- разработку фирменного стиля
- оформление витрин
- разработку графических персонажей
- WEB-анеры
- наружка
Опыт работы в дизайн студии 2 года, и 1 год в типографии.
Имею все необходимые технические навыки.
Образование: еще учусь, студент Московского Государственного Гуманитарного Университета имени Шолохова, факультета дизайна.
Выполняю работу в программах: IllUstr, InDesign, Photoshop, Corel, 3Dmax
PS
В связи с тем что я только нарабатывать клиентскую базу
и имею небольшой опыт в FreeLance цены на заказы критически низкие.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
За многочисленные участия в Российских и Окружных олимпиадах и конкурсах по
изобразительному искусству в течении 6 лет имею:
Диплом lll степени по изобразительному искусству по России
Дипломы-награда, за первые, вторые и третие место в художественных окружных,
региональных и Московских конкурсах
Награда за участие в художественной выставке "Зеленограду 40"
Первое место по Москве за лучшую композицию по военной тематике
ВНИМАНИЕ!!! Я НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ СВОЕ ПОРТФОЛИО НА САЙТАХ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ СООБРАЖЕНИЯМ!!! ЕСЛИ У ВАС, КАК РАБОТОДАТЕЛЯ, ЕСТЬ КАКОЕ ЛИБО ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИМЕРЫ СВОИХ РАБОТ МОГУ ВЫСЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ!!!