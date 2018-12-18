INSIDE_VRN

Приветствую! Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы с 2013 года. Профессионально настрою Яндекс Директ!
РАБОТАЮ ПО ЭТАПАМ:
1) Анализ ниши - спрос на Ваш товар/услугу/категорию товаров или услуг. Оценка сезонности спроса: в какие месяцы спрос растет, в какие - падает;
2) Анализ 5 конкурентов по нише, анализ их сайтов (по 10 критериям), анализ УТП и цен конкурентов;
3) Разработка Вашего собственного УТП;
4) Рекомендации по доработке сайта с учетом анализа конкурентов;
5) Сбор семантического ядра;
6) Сама настройка рекламы;
7) Ведение рекламы. Оптимизация рекламных кампаний.
Цели бывают разные...Инструменты и подходы для их выполнения индивидуальны! Как и мой подход к работе!
Работу выполняю онлайн, удаленно! Не стесняйтесь звонить! Всегда на связи!
Создание РК от 10000 рублей
Ведение РК 5000 руб в месяц