INSIDE_VRN

Mikhail _Direct

Приветствую! Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы с 2013 года. Профессионально настрою Яндекс Директ!

РАБОТАЮ ПО ЭТАПАМ:

1) Анализ ниши - спрос на Ваш товар/услугу/категорию товаров или услуг. Оценка сезонности спроса: в какие месяцы спрос растет, в какие - падает;

2) Анализ 5 конкурентов по нише, анализ их сайтов (по 10 критериям), анализ УТП и цен конкурентов;

3) Разработка Вашего собственного УТП;

4) Рекомендации по доработке сайта с учетом анализа конкурентов;

5) Сбор семантического ядра;

6) Сама настройка рекламы;

7) Ведение рекламы. Оптимизация рекламных кампаний.

Цели бывают разные...Инструменты и подходы для их выполнения индивидуальны! Как и мой подход к работе!

Работу выполняю онлайн, удаленно! Не стесняйтесь звонить! Всегда на связи!

Создание РК от 10000 рублей

Ведение РК 5000 руб в месяц