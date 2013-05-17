INSISTROY

Андрей INSISTROY

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$120
10 баллов
12 лет назад
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Андрей, спасибо за приятное сотрудничество! Как Заказчик, надежен и порядочен. Подробно заполнил бриф, был всегда на связи, работу принял без правок, оплатил в полном объеме и без промедления. Очень рекомендую!
После продолжительных поисков остановились на Светлане. Ее работы непохожи на другие, отличаются оригинальностью и чувством стиля. Наши ожидания превзошли себя. Из тех вариантов, что были нам предложены Светланой, сложно было выбрать один, т.к. нравились почти все. Огромное спасибо за проделанную работу. Будем рекомендовать друзьям и коллегам.
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