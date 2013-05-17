Андрей, спасибо за приятное сотрудничество!
Как Заказчик, надежен и порядочен. Подробно заполнил бриф, был всегда на связи, работу принял без правок, оплатил в полном объеме и без промедления.
Очень рекомендую!
После продолжительных поисков остановились на Светлане. Ее работы непохожи на другие, отличаются оригинальностью и чувством стиля. Наши ожидания превзошли себя. Из тех вариантов, что были нам предложены Светланой, сложно было выбрать один, т.к. нравились почти все. Огромное спасибо за проделанную работу. Будем рекомендовать друзьям и коллегам.