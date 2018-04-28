Специалист по настройке РСЯ
Меня зовут Ирина Полякова. Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. В сфере рекламы работаю с 2013 года.
Знаю все современные тенденции и технологии в РСЯ! И готова применить их в Вашей кампании для привлечения большого количества клиентов и, соответственно, увеличения продаж!
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детали.
Давайте сделаем Ваш бизнес прибыльнее вместе!
Skype: polyakova.irina.a_1
Email: [email protected]
Телефон: +79276502497
Vkontakte: vk.com/id409636344
С уважением, Ирина Полякова
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