Специалист по настройке РСЯ

Меня зовут Ирина Полякова. Я специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. В сфере рекламы работаю с 2013 года.

Знаю все современные тенденции и технологии в РСЯ! И готова применить их в Вашей кампании для привлечения большого количества клиентов и, соответственно, увеличения продаж!

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детали.

Давайте сделаем Ваш бизнес прибыльнее вместе!

Skype: polyakova.irina.a_1

Email: [email protected]

Телефон: +79276502497

Vkontakte: vk.com/id409636344

С уважением, Ирина Полякова