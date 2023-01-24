IRINA1000000

Провожу нормирование труда и делаю калькулятор расчета численности персонала под решение задач бизнеса.

Консультант по управлению, бизнес-тренер, эксперт по построению отдела HR и корпоративных учебных центров, коуч

Практический опыт управления бизнесом — 17 лет. Опыт профессиональной деятельности включает: многолетнюю работу в сфере HR и продаж, опыт руководящей работы, положительный опыт ведения собственного бизнеса, опыт работы в качестве корпоративного бизнес-тренера таких компаний как Совкомбанк, Росгосстрах Жизнь, Эльдорадо, М-Видео. Положительный опыт организации собственного бизнеса (компании ЧОП, сыскное агентство, тренинговая компания). Опыт руководящей работы: работа Директором по персоналу в крупных компаниях и холдингах (более 10 лет). Имею 8-летний опыт проведения оценки профессиональных компетенций руководителей (ассессмент центры), которые прошли более 1500 человек. Имею авторские методики и тренинговые программы для отделов продаж, служб персонала и для собственников бизнеса, где прошли обучение и получили консультации более 3000 человек в 27 городах страны. Вырастила 48 успешных ТОП-менеджеров и владельцев компаний.