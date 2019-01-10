Услуги профессионального бухгалтера

Опыт работы с различными отраслями более 15 лет. Имею аттестат профессиональногоглавного бухгалтера, член ИПБ России.

Отличное знание всех участков бухгалтерского и налогового учета в контексте

актуального законодательства.

Успешный опыт прохождения камеральных и выездных налоговых проверок.

Опыт постановки бухучета с нуля, а так же опыт восстановления бухучета.Ведение нескольких юридических лиц на ОСНО, УСН, ЕНДВ,раздельный учет по видам налогообложения.

Опыт проведения внешних и внутренних аудиторских проверок.

Продвинутый пользователь ПК (1С: «Предприятие – Бухгалтерия», 1С: «Зарплата и

Кадры», 1С: «УПП», MS Office, Word, Excel, спрвочно-консультативные системы «Гарант», «Консультант+», работа в «Клиент-банк», «Контур», «Такском» «Битрикс» и прочие).Оказываю как разовые бухгалтерские услуги, так и готова вестиудаленно бухгалтерию по предприятию или ИП. Цена услуг - Договорная.